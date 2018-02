Kruising in Velp gaat dicht voor aanleg rotonde

ARNHEM - De kruising van de Arnhemsestraatweg met de Nordlaan en Daalhuizerweg in Velp gaat vanaf maandag 26 februari dicht. Op de kruising wordt een rotonde aangelegd. Nu staan er nog verkeerslichten, maar die gaan verdwijnen.

De komst van de rotonde ging niet zonder slag of stoot. Een deel van de tuin van een appartementencomplex werd door de gemeente Rheden onteigend. Bewoners wilden een andere rotonde om hun tuin te kunnen behouden, maar volgens de gemeente was dit niet mogelijk. De bewoners stapten daarop naar de Raad van State maar die stelde de gemeente in het gelijk.

De Arnhemsestraatweg is tussen de kruising en de Hoofdstraat al sinds januari afgesloten. Dit deel van de weg krijgt een nieuwe riolering en daarnaast wordt de weg aangepast. Tussen de fietspaden en de weg komt een betonrandje. Ook de middenberm wordt opgeknapt.

Foto: Studio Rheden

De aanleg van de rotonde gaat enkele weken duren. Daarna gaan de kruising en de Arnhemsestraatweg weer open. Daarna worden de Daalhuizerweg, Nordlaan en het deel van de Arnhemsestraatweg in de richting van Arnhem ook aangepakt.

De kruising Wilhelminastraat, Omerhofslaan met de Arnhemsestraatweg was ook afgesloten, maar dit stuk is zondag geasfalteerd en sindsdien weer open voor het verkeer.

Foto: Studio Rheden