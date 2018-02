Alle kinderen in Heerde moeten Heerder volkslied kennen, vindt CDA

HEERDE - Een opvallend punt in het partijprogramma van het CDA in Heerde: alle basisschoolkinderen moeten, naast het Wilhelmus, het Heerder volkslied kunnen meezingen. 'We mogen best heel trots zijn op de mooie plek waar we wonen', aldus lijsttrekker Joke Grotenhuis.

'Met dit verkiezingspunt knipogen we naar CDA landelijk welke vorig jaar aandacht vroeg voor het Wilhelmus', schrijft de partij op haar site. 'Hiermee willen we aandacht vragen voor behoud van onze identiteit en bewustwording dat we in een prachtig stukje Nederland wonen en leven.'

Heerde is het mooiste plekkien

In ons boeren vaderland

Ginds de Iesel met zien weerden

Daor weer bosch en heuvelrand

Zo begint het lied dat volgens het CDA veel te ver is weggezakt. Het werd geschreven door de in 1954 overleden Jan van Riemsdijk.

Hieronder een uitvoering van het lied (tekst gaat verder onder de video):

'Leuke stunt, maar het is niet waar het om gaat'

De Heerder Historische Vereniging vindt het een mooi idee, maar geeft aan dat het totaalplaatje belangrijker is. 'Het is een prachtige tekst over het dorp, dus goed als kinderen er mee in aanraking komen', zegt Henk Osinga van de vereniging.

'Maar het is natuurlijk een verkiezingsstunt. Wij zouden het wel heel goed vinden als er in het algemeen meer aandacht voor de geschiedenis van Heerde zou zijn op school. Het is belangrijk om de verhalen over en de cultuur van het dorp door te geven', gaat hij verder.

Bij de ouderen in het dorp is die geschiedenis er destijds met de paplepel ingegoten. 'Zij kennen het volkslied allemaal wel uit hun hoofd', aldus Osinga. 'Ik denk niet dat veel jongeren in het dorp de tekst mee kunnen zingen. Het zou leuk zijn als ze het zouden kennen.'

Oude foto's

Verder is het goed gesteld met de aandacht voor de Heerder geschiedenis. 'Bedrijven en ook huisartsen bijvoorbeeld zijn er steeds meer mee bezig. Zij hangen op veel plekken historische foto's neer van hoe het er vroeger uit zag. Dat is prachtig om te zien', aldus Osinga.