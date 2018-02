Deel dit artikel:











Meer bouwen voor iedereen, minder huizen voor de rijken Foto: Flickr

ZUTPHEN - Driehonderd 'fatsoenlijke en betaalbare' woningen bouwen in de Hoven in Zutphen. Dat wil de SP in die plaats. 'Er moet gebouwd worden voor iedereen.'

In een persbericht dat de SP stuurde is te lezen waarom er volgens de partij minder voor rijken moet worden gebouwd, en meer voor de midden en onderklasse. 'Wij willen dit om drie redenen', zegt lijsttrekker Mathijs ten Broeke. Armoede bestrijden 'Ten eerste is het de beste manier om het verenigingsleven en het voorzieningenniveau in de Hoven op peil te houden', vertelt ten Broek. Ten tweede is het de beste manier om armoede te bestrijden en koopkracht te laten stijgen. Ten derde willen we gewoon dat iedereen die graag in Zutphen zou willen wonen, ook echt in Zutphen kan komen wonen.' Breken met afspraken Als het voor de bouw van sociale huurwoningen nodig is wil de SP dat de gemeente Zutphen breekt met de provinciale afspraken die de krapte op de woningmarkt volgens de partij bewust in stand houden. Ten Broeke: “Het is deze maand 147 jaar geleden dat David Evekink zijn vermogen naliet ten behoeve van de bouw van fatsoenlijke en betaalbare woningen voor gewone, werkende Zutphenaren. Als Evekink het 147 jaar geleden kon, dat kan de gemeente Zutphen het vandaag de dag toch zeker ook?' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl