Zetels: wie krijgt er wat bij en wie moet er inleveren?

ARNHEM - Een gemeenteraad heeft zetels, maar dat aantal staat niet vast. Doordat gemeenten groeien of krimpen, verandert dit aantal. In Gelderland krijgt de gemeente Montferland er hierdoor twee zetel bij.

Qua bevolkingsgroei ging het dus goed in de laatste vier jaar in Montferland. In Westervoort spande het erom: het aantal mensen daalde, waardoor er een zetel af moest, maar omdat dit weer is gestabiliseerd op het oude aantal, mag Westervoort zijn zeventien zetels houden.

De rest van Gelderland blijft eveneens gelijk. In heel Nederland krijgen in totaal 21 gemeenten er zetels bij. Drie gemeenten, in Noord-Holland en in Oost-Groningen, moeten er een één of meer inleveren.

Kijk hier voor een kaartje met de nieuwe en de oude zetels: