Deel dit artikel:











Broers dubbele moord in café voor de rechter Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De rechtszaak tegen twee Nijmeegse broers die ervan worden verdacht twee Marokkaanse broers om het leven te hebben gebracht begint deze maandag. Najim en Othman E. kwamen door pistoolschoten om het leven. De dubbele moord in Café Istanbul in winkelcentrum Malvert in Nijmegen in de nacht van 9 op 10 mei 2016 zorgde voor veel opschudding.

Justitie beschuldigt beide broers van moord in vereniging. Eerder bekende de oudste van de twee broers, Gjordan D. (43) de fatale schoten te hebben gelost. Zijn broer Björn (38) zou niets gedaan hebben. Gjordan verklaarde ook uit zelfverdediging te hebben geschoten. Najim en Othman E. hebben het leven waarschijnlijk gelaten door een ruzie om drugs. De twee slachtoffers waren bekenden van de politie en hadden eerder celstraffen uitgezeten voor geweldsdelicten. Verslaggever Jeroen Mäkel is vanochtend bij de rechtszaak: Ook twittert hij erover: Klemgereden In de rechtszaak die drie dagen duurt is een aparte rol weggelegd voor de eigenaar van Café Istanbul in het Nijmeegse winkelcentrum Malvert. Twee maanden na de fatale schietpartij werd hij klemgereden in een doodlopende straat door drie mannen. Volgens de kroegbaas deden de mannen zich voor als bekenden van de gedode broers, maar in werkelijkheid bleek het te gaan om een politie-eenheid die de man zo wilden dwingen een verklaring af te leggen. Zie ook: Undercoveragenten doen zich voor als Marokkaanse criminelen, cafébaas staat doodsangsten uit De man wordt verdacht van het laten verdwijnen van bewijsmateriaal. Hij zou beelden van de schietpartij in het Maas-Waalkanaal hebben gegooid. De café-eigenaar ontkent dat. Winkeliers balen De rechtszaak tegen de broers D. duurt drie dagen. Vandaag komen de gebeurtenissen in die nacht aan de orde. Morgen horen de verdachten de strafeis. Woensdag komen de advocaten van de broers aan het woord. Voor de winkeliers in het Nijmeegse winkelcentrum is de dubbelde moord geen issue meer. Korte tijd na de schietpartij kwamen minder mensen er winkelen, maar de klandizie was korte tijd later weer normaal. Wel balen de middenstanders ervan dat Café Istanbul sinds de moord leegstaat. Zie ook: Verdachte dubbele liquidatie: 'Ik zag alleen dood in hun ogen'

Verdachte bekent dubbele moord in café Istanbul in Nijmegen Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl