Nog ruim vier weken te gaan: de verkiezingsbus stond in Beuningen

BEUNINGEN - Nog een dikke vier weken en dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De rode Omroep Gelderland-verkiezingsbus stond vandaag op het Mauritsplein in Beuningen.

In de bus gingen kandidaat-raadsleden met elkaar in debat over verschillende onderwerpen, zoals de vraag met welke gemeenten Beuningen nauwer moet samenwerken: die in het Rijk van Nijmegen of het Land van Maas en Waal. Ook ging het over de heikele kwestie van het zandtransport van de nieuwe Beuningse Plas naar de afnemers van het zand. De uitzending werd verzorgd door RN7.

Roel Kuppens van D66, Jos Zwartjes, SP-lijsttrekker en Rob Martinus (CDA) en Piet de Klein van BN&M lieten zich uit over een mogelijke herindeling van Beuningen met andere gemeenten. Daar waren de meningen meteen al over verdeeld. Het CDA gaat een herindeling niet uit de weg net D66, zo bleek al snel.

Beuningen Nu en Morgen (BN&M) wil zelfstandig blijven, zei lijsttrekker De Klein. D66 gaat het om de kwaliteit van dienstverlening en als een fusie dan nog is, het zij zo. Een andere optie is nauwer gaan samenwerken met buurgemeenten. SP-er Zwartjes maakt zich bij verregaande samenwerking zorgen over de controle door de gemeenteraad. Die zorg deelt het CDA.

Verdwalen

D66-lijsttrekker Kuppens wil niet dat burgers verdwalen in een grote gemeentelijke organisatie. `Zelf doen wat je zelf kan en samenwerken als dat nodig is`, is zijn mening. Wethouder Piet de Klein van BN&M vindt de gemeenteraad vaker zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen en de samenwerkingsverbanden nauwer moet volgen.

Lent

Op straat waren de mensen er duidelijk over: samenwerking prima, maar niet met Nijmegen. 'Dan worden we een soort Lent'. Piet de Klein herhaalde het daarop nog maar een keer: 'Samenwerken o.k., maar fusie nee'. Maar moet er dan heringedeeld worden, dan kijkt hij richting het Land van Maas en Waal en niet naar Nijmegen. Het CDA kijkt ook naar het westen, maar als Beuningen het niet alleen meer af kan dan moet 'de pleister er maar in één keer af' en gefuseerd worden. Ook D66 en de SP hebben dan de blik gericht op Wijchen, Druten of West Maas en Waal.

Zorgpunt bij het CDA is wel, dat herindelen van gemeenten in eerste instantie geld kost en niet altijd geld oplevert op langere termijn. Maar zoals het nu gaat met Beuningen, daarover verschilde Rob Martinus (CDA) van mening met Piet de Klein van BN&M. De Klein vindt dat Beuningen het nu prima doet, maar daar gaat het CDA niet in mee. Martinus vindt Beuningen juist kwetsbaar.

Centrum

Op straat vinden de inwoners van Beuningen de bereikbaarheid van het centrum ook heel belangrijk. Vrachtwagens blokkeren vaak de weg. Roel Kuppens van D66 wil dat samen met de ondernemers aanpakken. De SP vindt het centrum in elk geval nu niet aantrekkelijk en zou wat meer evenementen willen zien, al dan niet gefinancierd door de gemeente.

Band of truck

Toen kwam een ander heikel punt in Beuningen aan de orde. Over twee jaar wordt begonnen met de ontzanding, die uiteindelijk de Beuningse Plas gaat opleveren. Maar hoe moet het zand worden afgevoerd? Daarover kruisten Frans Houben van GroenLinks, Henk Plaizier (VVD), PvdA-lijsttrekker Sijmen Versluijs en Eric van Ewijk van BN&M de degens. Wordt het een transportband of toch de vrachtwagen?

Frans Houben (GL) was duidelijk: een transportband. En als het dan met de vrachtwagen moet, dan wel met een milieuvriendelijke truck op aardgas en die kans lijkt niet groot. Sijmen Versluijs van de PvdA voelt zich voor het blok gezet. Er moet snel een besluit genomen en wel voor vrachtwagens. Dat er een snel besluit moet komen, is duidelijk. Op 1 januari 2020 moet begonnen worden met ontzanden, anders volgen er financiële consequenties voor Beuningen.

Volgens Versluijs wil Nijmegen ook transport per band, dus een weg terug is er wat hem betreft wel. BN&M wil dat het gemeentebestuur in elk geval in beeld krijgt wat het gaat kosten als er later wordt begonnen met ontzanden dan afgesproken. Van Ewijk (BN&M) wil, dat 'het dossier afgesloten wordt' zonder dat het extra geld kost.

Hard rijden

Op straat maken mensen zich druk over onveilige verkeerssituaties. Op sommige plaatsen wordt veel te hard gereden, zeggen mensen die naar de verkiezingsbus zijn gekomen. In Ewijk hebben ze wel verkeersdrempels, in Beuningen kan dat op de Wilhelminalaan niet. Omwonende willen dat er meer gecontroleerd wordt op snelheid. Daar zijn de aanwezige partijen mee eens. Sijmen Versluijs wil zelfs dat de resultaten van de controles in de krant worden gepubliceerd. De kwestie van de zandwinning is veel minder bekend op straat, zo blijkt. Omstanders van de verkiezingsbus willen meer uitleg van de politiek. Eric van Ewijk van Beuningen Nu en Morgen vindt ook dat er meer gecommuniceerd moet worden als er binnenkort een besluit is genomen. De PvdA vindt dat rijkelijk laat.

Vuilnisputje

Henk Plaizier denkt niet dat extra vrachtwagens veel verschil zullen maken als het om de luchtkwaliteit. Volgens hem is Beuningen toch het 'vuilnisputje van de regio'. Hij wil dat de omwonenden van de toekomstige Beuningse Plas eindelijk hun recreatiegebied krijgen. Daarom hebben zij daar een woning gekocht.

Het besluit over hoe het zand van de Beuningse Plas afgevoerd moet worden, staat al op de raadsagenda van dinsdag, maar GroenLinks en de PvdA willen dat besluit uitstellen. Dat wil de VVD ook: eerst praten en dan pas een besluit nemen. Eric van Ewijk van Beuningen Nu en Morgen wil dinsdag de kogel wél door de kerk jagen.