Anouk Vetter richt zich op verdedigen EK-titel

APELDOORN - Ze dook dit weekend toch nog even op bij het NK Indoor. Anouk Vetter pakte brons op de 60 meter horden.

De atlete uit Arnhem sloeg het indoorseizoen verder over, want ze wil zich focussen op het outdoorseizoen. Daar moet ze in de zomer haar meerkamptitel op het EK verdedigen. "Ik heb ervoor gekozen om indoor een beetje over te slaan. Zevenkamp is toch meer mijn ding dan vijfkamp. Het NK is altijd wel heel erg leuk en de 60 meter horden is ook wel een goede voorbereiding."

"Als ik indoor over sla, ben ik beter outdoor. Ik ben wel fit, maar 2017 was een lang seizoen. Heel leuk, maar er kwam heel veel op mij af. Ik heb er samen met de coach voor gekozen om nu iets meer rust te nemen en ik heb wat langer algemeen getraind."