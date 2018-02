LIVE: Volg hier de topper tussen NEC en Fortuna

NIJMEGEN - De wedstrijd tussen NEC en Fortuna Sittard is vanavond live te volgen bij RN7 en Radio Gelderland.

Tussen 19.00 en 22.00 is er een speciale uitzending rondom deze topper in de eerste divisie. Het liveverslag wordt verzorgd door Teun de Boer (RN7) en Jan Sommerdijk (Omroep Gelderland). In het eerste uur wordt er voorbeschouwd op de wedstrijd, die vanaf 20.00 uur live en integraal wordt uitgezonden.

Luister hier:

NEC kan tegen Fortuna Sittard een belangrijke stap zetten op weg naar promotie. De voorsprong is momenteel vier punten. In Sittard won NEC eerder dit seizoen met 2-1.

We houden op onze website ook een liveblog bij.