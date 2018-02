Huis onbewoonbaar door oververhit pannetje

EERBEEK - Een felle uitslaande brand heeft zondagnacht een woning aan de Schubertstraat in Eerbeek onbewoonbaar gemaakt.

De bewoner had een pannetje op het vuur gezet en was daarna in slaap gevallen. Even later schok hij wakker van de brand die in de keuken was ontstaan. De man heeft zichzelf direct in veiligheid gebracht. Hij raakte niet gewond.

De brandweer heeft het vuur geblust. De keuken en woonkamer zijn volledig uitgebrand. De bovenverdieping heeft veel rookschade.