'Dit is de toekomst', bouw hypermoderne OK's Sint Maartenskliniek van start

De nieuwe operatiekamers zijn ontworpen door de Amerikaanse neurochirurg John Mangiardi. Die stoorde zich jarenlang aan de risico’s en het gebrek aan comfort in operatiekamers. En dus bedacht hij een nieuwe indeling om die ergernissen op te lossen. 'En dat gaat echt voor veiligere en prettigere OK's zorgen', zegt Van Houdenhoven bij Radio Gelderland.

Zo hangt er straks geen apparatuur meer aan het plafond. 'Alle lampen zijn ingebouwd', vertelt Van Houdenhoven. Het idee voor de belichting komt uit de theaterwereld. In plaats van pendels met lampen die je tijdens een operatie telkens moet verplaatsen, is de verlichting nu volledig geïntegreerd in het plafond. De chirurg heeft daardoor veel beter zicht. En er dwarrelen geen stofdeeltjes meer naar beneden als er een pendel wordt bewogen.

Gekleurd licht en ozon-installatie

Een nieuwe ozon-installatie moet de kans op infecties verkleinen. De Sint Maartenskliniek gaat als eerste met dit systeem werken. 'Als de OK nog afgesloten is, wordt er ozon naar binnen gespoten', legt Van Houdenhoven uit. 'Dat doodt bacteriën en ontsmet de boel.' Ook zijn er geen prullenbakken meer in de operatiekamers. 'Die staan ergens anders vanwege de hygiëne.'

Foto: Sint Maartenskliniek

Verder maakt een innovatief luchtbehandelingssysteem het infectierisico nog kleiner. En het zorgt voor een aangenamere temperatuur voor de patiënt en het operatieteam. Gekleurd licht moet de sfeer prettiger maken.

Nog zeker een jaar aan het bouwen

Het is de bedoeling dat het nieuwe revalidatie- en OK-centrum in het eerste kwartaal van 2019 klaar is. Eind van dat jaar vinden er naar verwachting de eerste operaties plaats.

