Zoveelste beroving in Nijmegen; studentes slachtoffer

NIJMEGEN - Twee nog onbekende mannen hebben zondagavond laat in Nijmegen geprobeerd twee studentes te beroven.

De daders sloegen rond 23.15 uur toe voor het appartementencomplex aan de Professor Bromstraat, waar de twee slachtoffers wonen. De mannen droegen donkere kleding en een van hen had een vuurwapen bij zich of iets wat daarop leek.

Volgens de politie hebben de straatrovers niets buitgemaakt. De slachtoffers raakten niet gewond, maar zijn wel flink geschrokken.

De politie is een onderzoek begonnen en sluit een verband met eerdere berovingen en overvallen in de stad niet uit. Maandagochtend heeft burgemeester Bruls een overleg met de politie over de overvallen.

