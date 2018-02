Deel dit artikel:











Wesley Koolhof verliest dubbelfinale in New York Foto: Omroep Gelderland (archief)

NEW YORK - Tennisser Wesley Koolhof heeft in New York naast een ATP-titel gegrepen.

De 28-jarige Duivenaar verloor met zijn Nieuw-Zeelandse partner Artem Sitak de finale van het dubbelspel tegen het als tweede geplaatste koppel Max Mirni/Philipp Oswald. De 40-jarige Wit-Rus en de 32-jarige Oostenrijker trokken de winst naar zich toe in de supertiebreak: 6-4, 4-6, 10-6. Koolhof en Sitak bereikten vorig jaar twee keer de finale van een ATP-toernooi, in Atlanta en Metz. Ook die verloren ze. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl