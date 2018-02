Deel dit artikel:











Automobiliste raakt van de weg na onwelwording Foto: RN7

NIJMEGEN - Een vrouw is zondagavond op de Muntweg in Nijmegen onwel geworden en met haar auto in de middenberm tot stilstand gekomen.

Geschreven door Mediapartner Omroep RN7

De vrouw reed met haar auto richting het kruispunt van de Muntweg en de Neerbosscheweg toen ze onwel werd. Ze eindigde met haar wagen tegen een afzetting. De vrouw is door ambulancepersoneel onderzocht. Hoe ze eraan toe is, is niet bekend. De auto is door een berger opgehaald.