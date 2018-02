VIDEO: Zo slaan overvallers toe in snackbar Westervoort

Zondagmiddag zijn ze al druk bezig om de vitrine te vullen. 'We gaan vandaag gewoon weer open', zegt Zheng tegen Omroep Gelderland.

Zaterdag even na 20.00 uur kwamen twee overvallers de zaak binnen. Ze eisten geld uit de kassa. De vrouw van Zheng, Hu, stond even alleen in de snackbar. 'De twee doken meteen achter de toonbank en ritsten de kassa leeg.' Al het geld verdween in een grote sporttas en het duo wilde de zaak uit rennen. Hu liet het daar niet bij zitten en probeerde de tas vast te houden. Ze kreeg flinke klappen van een van de overvallers.

De snackbar kort na de overval. Foto: Omroep Gelderland

Bewakingsbeelden

In de snackbar hangen bewakingscamera's. Daarop is te zien hoe de overvallers te werk gaan. In de volgende reportage zijn deze beelden te zien.

Draad weer oppakken

Zondag is het gezicht van Hu nog zichtbaar gehavend. Zheng heeft geen goed woord over voor de daders. 'We werken erg hard voor ons geld en we hebben ook nog eens vier kinderen. We doen niemand kwaad en als dit ons dan gebeurt, vind ik echt heel erg.' Ook dochter Tanny is erg geschrokken. 'Ze hebben gewoon mijn moeder geslagen, dat doet me echt heel veel pijn, het is gewoon mijn moeder.'

De snackbar heeft veel bijval gehad. Onder anderen de burgemeester en klanten zijn langs geweest om de familie een hart onder de riem te steken.

Politie zoekt getuigen

De daders zijn na de ongeval de Vredenburgstraat in gevlucht. De politie is nog op zoek naar getuigen en roept hen op om zich te melden.

