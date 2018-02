Apeldoornse politici maken zich zorgen: 'Koerden worden bedreigd'

APELDOORN - Apeldoornse politici zijn niet te spreken over de anti-PKK boekjes die uit naam van de Turkse predikant Harun Yahya zijn verspreid. Verschillende inwoners kregen het boekje in de bus en spreken van 'propaganda'.

'In Apeldoorn wonen heel veel Koerden of Gülen-aanhangers, zij worden bedreigd', vertelt Sunita Biharie, lijsttrekker voor de SP. 'Ik ken jongeren die niet meer naar school durven. Of ouders waartegen wordt gezegd: ik pak je vierjarige dochter.' Volgens Biharie draagt het boekje alleen maar bij aan segregatie in de stad.

'Stammenstrijd in Apeldoorn'

VVD-lijsttrekker Jenny Elbertsen maakt zich ook zorgen over de spanningen tussen verschillende groepen Turkse Nederlanders. 'We willen geen stammenstrijd in Apeldoorn', vertelt ze. 'Landelijk zijn er Kamervragen gesteld en wij zijn heel benieuwd naar de antwoorden van de minister. We willen kijken hoe je hier tegenop kunt treden.'

'Iedereen heeft recht op een mening. Maar je moet elkaar niets opdringen', besluit Biharie. Ze pleit voor een hardere aanpak.

