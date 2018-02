Heidebrandje Posbank vermoedelijk aangestoken

RHEDEN - Op de Posbank bij Rheden heeft zondagmiddag een heidebrandje gewoed. Het is vermoedelijk aangestoken, heeft de politie van getuigen gehoord.

Het brandje was ter hoogte van het paviljoen bij de Schietbergseweg. De brandweer reed met een Landrover de heide op en had het brandje snel onder controle. Zo'n 10 bij 20 meter heide is afgebrand.

De politie hoopt dat er meer mensen zijn die informatie hebben.