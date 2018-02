Nadine Visser Nederlands kampioen op 60 meter horden

Visser kende een redelijk makkelijke dag. Ze liep in de halve finale met een tijd van 8.13 en een ruime voorsprong op de nummer twee, makkelijk naar de finale. In die finale was het niet veel anders. "Als ik kijk naar mijn andere hordenwedstrijden, zou ik niet tevreden zijn met de tijd. Maar ik heb gisteren ook al drie 60 meters gelopen, dus ben ik er nu wel blij mee. Ik denk dat dit een goede voorbereiding is voor het WK. En leuk om te lopen het thuispubliek en mijn familie die is komen kijken."

Anouk Vetter uit Arnhem werd in diezelfde finale derde in een tijd van 8.31.