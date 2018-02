GROESBEEK - Bij een botsing tussen twee auto's in Groesbeek is zondagmiddag een van de bestuurders gewond geraakt.

De aanrijding gebeurde op de kruising van de Karel Doormanstraat en De Ruyterstraat.

De ene bestuurder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de verwondingen is niets bekend. De andere bestuurder bleef ongedeerd.