Auto belandt op de kop in sloot Foto: Brandweer Heerde en Wapenveld

EPE - In de nacht van zaterdag op zondag is een auto van de A50 afgeschoten. Het ongeluk gebeurde tussen Heerde-Zuid en Epe. De bestuurder belandde met zijn wagen op de kop in de sloot langs de snelweg.

Voordat de auto in de sloot belandde, raakte de wagen een bedrijfsbus. De bestuurder kon op eigen kracht uit de auto komen en is overgebracht naar het ziekenhuis voor de controle. De bestuurder van de bedrijfsbus had weinig schade en kon zijn weg vervolgen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl