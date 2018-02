Undercoveragenten doen zich voor als Marokkaanse criminelen, cafébaas staat doodsangsten uit

'Op dat moment kon ik geen kant op. Ik kon mijn benen niet eens meer optillen. Ik begon te zweten, ik was gewoon doodsbang.' Nog steeds wordt Ismael geëmotioneerd als hij vertelt hoe hij op 12 juli 2016 door drie undercoveragenten in een steegje onder druk wordt gezet om te vertellen wie er in zijn café hebben geschoten.

Kijk hier naar de reportage: (de tekst loopt door onder de video)

Huurmoordenaar

Hij weet dan nog niet dat het undercoveragenten zijn. De mannen, sportschooltypes van 'twee bij twee', duiken op als Ismael aan het werk is op de Gladiolenweg in Nijmegen. Ze rijden in een Audi A8 met Belgisch kenteken. Ismael kijkt op, want zo'n dure auto zie je hier niet dagelijks voorbijrijden. Als de auto tegen een boompje aanrijdt, wil Ismael de chauffeur waarschuwen. Maar de mannen stappen uit en staan al snel om hem heen. Hij kan geen kant op in de doodlopende straat. Een van de mannen spreekt alleen Frans. 'Hij leek op een huurmoordenaar', zegt Ismael nu. 'Hij leek me elk moment te kunnen aanvliegen.'

De volgende keer kom ik niet, dan komen andere mensen.' Undercoveragent tegen Ismael

Ismael is doodsbang, vooral ook omdat hij al gewaarschuwd werd voor mogelijke wraakacties uit de hoek van de Marokkaanse slachtoffers. Want ook al had hij naar eigen zeggen niets met de moord te maken, de Marokkanen zouden hem wel verwijten dat de moord in zijn café plaatsvond. Dat hij nu te maken heeft met Marokkaanse criminelen, vindt hij dan ook logisch. 'Ze zeiden ook dat ze van de kant van de Marokkanen kwamen. Een van hen zei tegen mij: 'Luister Ismael, de volgende keer kom ik niet, dan komen andere mensen. Dan moet je weten dat je hele gezin in gevaar is.'

Over de schreef

Als Ismael het incident bij de politie meldt, wordt daar niet meteen op gereageerd. Na een paar dagen krijgt hij te horen dat het geen criminelen waren, maar undercoveragenten. Ismael is woedend. Hij neemt advocaat Irene Libosan in de arm. Die kijkt ook op van de undercoveractie. 'Ik vind dat volstrekt niet kunnen. Ik vind dat ze daarmee over de schreef zijn gegaan.'

Een undercoveractie zoals deze wordt uitgevoerd door agenten van de eenheid Werken Onder Dekmantel (WOD). Hoewel zo'n actie aan strenge regels is onderworpen, hebben advocaten vaak kritiek op de inzet van undercoveragenten. De controle op de handelwijze zou in veel gevallen te wensen overlaten. Ook is de verkregen informatie vaak niet bruikbaar. Uit een onderzoek naar de undercoveracties in 2004 bleken slechts 7 van de 34 undercoveracties te hebben geleid tot bewijs waarmee verdachten konden worden vervolgd.

Justitie bevestigt de inzet van undercoveragenten, maar wil verder niet op de zaak ingaan. Er loopt nog een procedure, waarmee Ismael vervolging van de agenten wil afdwingen. Ook wil justitie niet vooruitlopen op de rechtszaak tegen de twee verdachten van de moord. Die staan komende week voor de rechter. Ook Ismael moet zich voor de rechter verantwoorden. Justitie denkt dat hij camerabeelden van de schietpartij heeft gewist.

Op het randje van het toelaatbare Sven Brinkhoff, strafrechtdeskundige

De Nijmeegse strafrechtdeskundige Sven Brinkhoff ziet dat politie en justitie steeds vaker naar draconische middelen grijpen. In deze zaak denkt Brinkhoff dat de inzet van de agenten juridisch wel door de beugel kan. 'Maar moreel gezien lijkt het op het randje van het toelaatbare te zijn. Wat absoluut niet kan is fysiek geweld toepassen. Dit lijkt een grijs gebied: wel dreigen, maar we gebruiken geen geweld. Daarom lijkt het moreel gezien nét te kunnen.'

Zie ook: