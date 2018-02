CU: Nieuwe topsporthal Ede op zondag straks gewoon open

EDE - De nieuwe Van Der Knaap Topsporthal op de kenniscampus mag als het aan de ChristenUnie ligt straks gewoon op zondag open zijn.

Dat zei lijsttrekker Cora Otter van de ChristenUnie Ede zaterdagmorgen in 'de Platenlijsttrekker', het EDE FM programma vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart as. De partij vind de zondag als rustdag een goed gegeven.

'Het is voor ons een principiële keuze die de Edese samenleving ook veel goeds heeft gebracht', aldus Cora Otter, lijsttrekker van de ChristenUnie Ede. Het programma is terug te luisteren via uitzending gemist bij Omroep Ede.