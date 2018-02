VIDEO: Meekijken in het nest van steenuilen

Van een zeearend in Friesland tot een prachtig ooievaarsnest in Gennep. Door heel Nederland hangen camera's in verschillende nesten. In onze provincie hangt er een zogenoemde 'meekijkkast' in Winterswijk. In de kast zitten twee steenuilen die je op de voet kunt volgen.

Omdat er niet altijd iets gebeurt op de livestreams maakt de Vogelbescherming samenvattingen. Dit zijn de hoogtepunten van de Gelderse steenuilen in een kleine acht minuten.