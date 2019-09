Dronken man rijdt supermarkt Hengelo binnen

Zondagavond is in Hengelo (Gld.) een auto een supermarkt binnengereden.

De bestuurder, een 40-jarige Hengeloër, had drank op en is aangehouden. De man had drie keer zoveel drank op als is toegestaan, meldde de politie maandagmorgen.



Iets voor 22.00 uur kwam er een melding van een ongeval met letsel in het Albert Heijn-filiaal aan de Raadhuisstraat in Hengelo. Al snel werd duidelijk dat er een auto de supermarkt was binnengereden. De drie personen in de wagen bleven ongedeerd.

Het was binnen een grote chaos.

De muur is voor een groot deel ontzet. Het gaat om een gloednieuw pand. De supermarkt is net 14 dagen geleden geopend. De winkel opende maandag wel weer gewoon de deuren.

De situatie maandagochtend.

Man met de hamer

Eigenaar Wansink stond wel even raar te kijken. Ik werd gebeld dat er allerlei alarmen waren afgegaan en dat er een BMW in mijn nieuwe winkel stond. Hij is de hele nacht opgebleven, maar de ogen vallen nog niet dicht. 'Er zit zo veel adrenaline in het lichaam. Dat lukt nog wel. Ik denk dat vanmiddag pas de man met de hamer komt.'

Het gat in de muur is provisorisch gedicht

