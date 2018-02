Weinans uit Nijmegen Nederlands kampioen op 1500 meter

APELDOORN - Valentijn Weinans uit Nijmegen is zondag Nederlands kampioen geworden op de 1500 meter. Met een geweldige eindsprint trok hij uiteindelijk aan het langste eind.

'Het moest uit mijn tenen komen. Het was meegaan en met de eindsprint alles geven en kijken wie de sterkste is', vertelde Weinans na zijn race.

De Nijmegenaar trainde de laatste maanden in Kenia om beter te worden. 'Dat was een super goede periode met veel goede trainingen, het is fijn dat het er nu uitkomt.'