Weinans en Braun Nederlands kampioen in Apeldoorn

APELDOORN - Valentijn Weinans uit Nijmegen is zondag Nederlands kampioen geworden op de 1500 meter. Met een geweldige eindsprint trok hij uiteindelijk aan het langste eind. Ook verspringer Pieter Braun uit Arnhem heeft de Nederlandse titel gepakt.

'Het moest uit mijn tenen komen. Het was meegaan en met de eindsprint alles geven en kijken wie de sterkste is', vertelde Weinans na zijn race in het Apeldoornse Omnisport.

De Nijmegenaar trainde de laatste maanden in Kenia om beter te worden. 'Dat was een super goede periode met veel goede trainingen, het is fijn dat het er nu uitkomt.'

Braun redt het net

Pieter Braun stond de hele dag bovenaan bij het verspringen, maar in de laatste poging van Fabian Florant werd hij verrast. Florant sprong 7.44 meter, toen had Braun ook nog maar één poging over. En toen deed Braun het ook, hij sprong 7.47 meter. 'Dit is fantastisch. Nu op naar een heel mooi EK in Berlijn, waar ik hoop op een goede meerkamp.'

Hovenkamp kansloos in finale

Voor Eva Hovenkamp was het NK iets minder succesvol op de 400 meter. In de finale werd ze zesde en laatste, op respectabele afstand van de nummer één Ghafoor. Ze liep een tijd van 54,73 en Ghafoor liep 52,21.