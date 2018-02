RN7 op verkiezingstoer naar Beuningen en Druten

NIJMEGEN - De uitzendingen van RN7 worden maandag verzorgd vanuit Beuningen en Druten en staan volledig in het teken van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens de uitzendingen met wordt met politici en inwoners van de gemeente gepraat over actuele thema's. De uitzendingen worden gemaakt in samenwerking met Omroep Gelderland.

Fusie met andere gemeenten?

Vanaf 10.00 uur staat de bus op het Mauritsplein in Beuningen. Daar wordt gediscussieerd over de stelling 'De gemeente Beuningen moet fuseren met andere gemeenten'. Met de gasten en met andere belangstellenden wordt gezocht naar het antwoord op het vraag: Op welke gebieden kan de samenwerking worden aangegaan? Ook het veelbesproken zandtransport in Beuningen is een van de gespreksonderwerpen.

Ambtelijke samenwerking

's Middags vanaf 15.00 uur staat de bus op De Markt in Druten. Ook daar is 'ambtelijke samenwerking' een heet hangijzer. Verder staan daar de ontwikkelingen rondom bedrijventerrein Westerhout-zuid en het winkelcentrum van Druten ter discussie. Met bestuurders en bewoners van die gemeente wordt ingegaan op deze thema's.

Meepraten kan

De presentatie is in handen van Eva van den Berg en Maurice de Mandt. Meeluisteren kan via de livestream en via 105.4, 105.7, 106.5, 106.8 en 107.8 FM. Geïnteresseerden zijn welkom om mee te praten. Een verslaggever zal rond de bus aanwezig zijn om uw vragen en opmerkingen te verzamelen en aan de gasten in de studiobus voor te leggen.