Atleet Eelco Sintnicolaas derde in eigen stad

APELDOORN - Eelco Sintnicolaas is tijdens het NK Indoor derde geworden bij het polsstokhoogspringen.

De 30-jarige atleet uit Apeldoorn kwam in zijn eigen hal in Omnisport tot een hoogte van 5,38 meter. Drie pogingen op 5,43 meter mislukten. "Ik wilde me testen, maar de timing was er nog niet helemaal. Ik zie dit als een hele mooie training. Ik heb net ook nog een serie op de 60 meter horden gewonnen. Volgende week gaat het gas er even af en dan meer uitrusten richting de WK. Daar doe ik de meerkamp."

Verder verdedigt Nadine Visser haar titel op de 60 meter horden. De Arnhemse atlete werd zaterdag al vierde op de "gewone" 60 meter, waar Dafne Schippers uit Oosterbeek de beste was. Nadine Visser feliciteert Dafne Schippers

Anouk Vetter, de Europees kampioen meerkamp uit Arnhem, staat daar ook voor ingeschreven. Maar zaterdag meldde zij zich al af voor het verspringen. Vetter laat ook het WK Indoor schieten, ze richt zich op het verdedigen van haar Europese meerkamptitel outdoor later dit seizoen.