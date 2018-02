Deel dit artikel:











Anti-PKK boekjes van Turkse predikant verspreid in Apeldoorn Foto: Omroep Gelderland

APELDOORN - In Apeldoorn is op verschillende plaatsen huis-aan-huis het boek ‘De verraderlijkheid en de wreedheid van de PKK’ bezorgd. Het boek is afkomstig van de Turkse predikant Harun Yahya. In het boek spreekt hij zich uit tegen de Koerdische PKK en de evolutietheorie.

Op de kaft van het boek valt te lezen: 'De terreurorganisatie PKK is een communistische, marxistische, stalinistische en leninistische organisatie.' Ook het doel van de schrijver om boeken te verspreiden staat beschreven. 'Alle werken van de auteur hebben slechts één doel: de boodschap van de Koran overbrengen.' Het 191 pagina's tellende boek is in ieder geval bezorgd bij huizen aan de Lange Grafte en aan de Baron Sloetkade in Apeldoorn. Zelfs mensen die met een sticker op de deur hebben laten weten dat ze geen ongewilde reclame willen ontvangen, hebben het boekje gehad. 'Gelijk in de prullenbak' Apeldoorner Geronimo Matulessy heeft het boekje ook ongevraagd gekregen en baalt ervan. 'Geen prettig idee om op deze manier bestookt te worden met propagandamateriaal.' Hij vindt het schokkend dat er landelijk 150.000 exemplaren zijn bezorgd. 'Een beetje beangstigend. Dit ligt namelijk heel gevoelig', verklaart hij. 'Ik ben er niet van gediend en heb het boekje gelijk in de prullenbak gegooid.' Ook Apeldoorner Alexander Pouw vindt de ongevraagde post wat vreemd. 'Het zijn stevige teksten zonder nuance', vertelt hij. 'Apart dat je dit soort propaganda in de brievenbus krijgt.' Kamervragen over boekjes Eerder werden de boekjes ook al elders in Nederland en ook in België verspreid. Bente Becker van de landelijke VVD stelde daar eind januari al kamervragen over. De PKK, ook wel bekend als de Koerdische Arbeiderspartij, strijdt om een onafhankelijke Koerdische staat. 'Erdogantuig' of 'terroristische PKK' Op sociale media wordt de auteur en inhoud van het boek 'Erdogantuig' genoemd. Ilimyoldasi Ilim valt op Facebook de schrijver bij: 'De PKK is een terreurorganisatie en wordt staande gehouden door westerse landen.' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl