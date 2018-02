Deel dit artikel:











In gesprek met Magda Rook van GPR Burgerbelangen

RHEDEN - In aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart komen alle lijsttrekkers van de politieke partijen langs in de radiostudio van Studio Rheden. Elke week mogen twee partijen in het Rhedens Magazine hun partijprogramma verdedigen.

Luister hier het gesprek met lijsttrekker Magda Rook van GPR Burgerbelangen terug, de enige lokale partij die meedoet aan de verkiezingen in Rheden. Wat wil de partij doen aan de verloedering van de openbare ruimte en krijgen het nieuwe zwembad in Velp ook een doelgroepen? Ook toerisme, inwoners vroegtijdig betrekken bij plannen en subsidie voor de aanschaf van zonnepanelen komen aan bod. Luister hier het gesprek terug: