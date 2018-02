Deel dit artikel:











Pizzakoerier slachtoffer van overval Foto: Persbureau Heitink

NIJMEGEN - Een koerier van Domino's Pizza is zaterdagavond overvallen. Eerder werd gemeld dat de véstiging van pizzaketen Domino's in de Nijmeegse wijk Hatert was overvallen.

Het slachtoffer is daarbij niet gewond geraakt, maar wel flink geschrokken, meldt de politie. De koerier moest rond 21.45 uur een bestelling afgeven bij een flat aan de Cort van der Lindenstraat. Toen hij daar aankwam, werd hij op de parkeerplaats overvallen door twee onbekende daders. Daarbij is gedreigd met een wapen. Na de overval is het tweetal weggerend in de richting van de Hatertseweg. Getuigen gezocht Volgens het slachtoffer hadden de daders een donkere huidskleur en een lengte van rond de 1.80 m. Zij hadden een normaal postuur. Hij schat ze rond de 20 jaar. Beiden droegen donkere kleding. Zie ook: Domino's Pizza in Nijmegen overvallen, politie zoekt tweetal Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl