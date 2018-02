Deel dit artikel:











Messen en vuurwapens: overvallen houden maar niet op Foto: ANP

NIJMEGEN - Zaterdagavond was het weer raak in de Nijmeegse wijk Hatert. Een bezorger van pizzaketen Domino's werd net voor sluitingstijd overvallen. Twee mannen, gehuld in donkere kleding, namen de benen. Voor Nijmegen is het de zoveelste in een hele lange reeks overvallen.

Die reeks begint op 13 december vorig jaar. Een cafetaria aan de Groenestraat wordt overvallen. Een man stapt de cafetaria binnen en dreigt om te schieten als het personeel hem geen geld geeft. Nadat medewerkers hem een onbekend geldbedrag overhandigen, neemt de overvaller de benen. Zie ook: Cafetaria in Nijmegen overvallen Pompbediende bedreigd met mes Een paar dagen later is het raak bij een cafetaria op de Sint Jacobslaan. Er raakt niemand gewond maar ook bij deze overval wordt er gedreigd met een wapen, dit keer een mes. Eind december is een Tamoil-tankstation aan de Hatertseweg aan de beurt. Twee daders bedreigen de pompbediende met een mes, maar deze zit achter een afgesloten balie. Bij dat tankstation volgen ze de reeks met overvallen inmiddels op de voet. Zie ook: Tankstation in Nijmegen overvallen Dat niet alleen winkels slachtoffer zijn blijkt op oudejaarsdag. Een man tikt bij de geldautomaat van de ABN Amro zijn pincode in en kort daarna stormen uit het niets twee mannen op hem af. Eén van de daders zwaait met een vuurwapen en de man wordt van zijn fiets geduwd. Hij schrikt zo van het geweld dat hij er snel vandoor gaat. Thuis komt hij erachter dat er geld van zijn rekening is verdwenen. Bekijk hier de video Er zijn meer pinners slachtoffer. Een week later is het weer raak, dit keer zijn er drie overvallers. Ze zwaaien opnieuw met een pistool en als het allemaal te lang duurt, slaan ze het slachtoffer met het pistool tegen zijn hoofd. Het meeste geweld wordt gebruikt bij een overval op 2 februari. Dit keer hebben de daders geen pistool bij zich, maar zijn ze erg gewelddadig. De man die staat te pinnen wordt van zijn fiets geslagen, in zijn gezicht geschopt en over de grond gesleurd. De politie gaat er in de drie verschillende pinzaken vanuit dat het om dezelfde groep daders gaat. Zie ook: VIDEO: Drie pinners met grof geweld beroofd Een avond, twee overvallen Begin februari houdt de reeks overvallen in de wijk Hatert niet op. Een dag na de heftige overval bij een pinautomaat wordt er een maaltijdbezorger overvallen. Aan het Pilasterpad wordt de bezorger bedreigd met een mes. De daders maken een geldbedrag buit. Diezelfde avond wordt er op de Hatertseweg een man overvallen die aan het pinnen is. De daders nemen het geld dat de man pinde mee, ook zijn fiets wordt gestolen. Zie ook: Jongens met mes beroven maaltijdkoerier Twee Chinese restaurants Overvallers lijken zich daarna op restaurants te focussen. In korte tijd worden twee Chinese restaurants overvallen. Eerst is restaurant Lotus aan de beurt, er wordt geld buitgemaakt. Twee dagen later is een afhaalcentrum aan de Molenweg slachtoffer. 'Alleen een medewerkster stond achter de balie. De overvaller bedreigde haar met een mes en vroeg om geld', aldus de politie. Zie ook: Getuigen gezocht van overval Chinees restaurant Nu ook een pizzeria Na een week van stilte wordt er zaterdagavond dus een pizzabezorger overvallen. Domino's aan de Hatertseweg moet het dit keer ontgelden. Of er een verband is met andere overvallen, is nog onduidelijk. Eerder werd wel bekend dat de overval op het Chinese restaurant Lotus aan de Oude Molenweg mogelijk verband houdt met andere overvallen. De politie is nog op zoek naar de twee daders die zaterdagavond de benen namen bij Domino's. Zie ook: Domino's Pizza in Nijmegen overvallen, politie zoekt tweetal Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl