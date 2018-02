Deel dit artikel:











Kandidatenlijst en programma PCG Buren bekend

MAURIK - De Protestants Christelijke Groepering, ofwel de PCG in Buren wil de komende raadsperiode ingaan met de kernwaarden verantwoord, betrouwbaar en vooruitstrevend. Over één punt is de partij stellig: de PCG is tegen gemeentelijke herindeling.

Geschreven door Mediapartner RegioTV Tiel

Lees hier haar speerpunten, bekijk het volledige programma en zie welke kandidaten verkiesbaar zijn. Speerpunten van de PCG zijn: - Geen gemeentelijke lastenstijgingen (behalve inflatiecorrecties) - Het behouden, verder ontwikkelen en stimuleren van een aantrekkelijk ondernemersklimaat - Ruimte bieden voor de schaalvergroting en verduurzaming van bedrijven - Een goed onderhouden wegennet in onze gemeente - Stimulering van voldoende betaalbare en passende woningbouw - Verantwoord en betrouwbaar financieel beleid - Grote betrokkenheid van inwoners bij besluitvorming over en in de leefomgeving - Behoud van zondagsrust - Stimuleren van duurzame ontwikkelingen in de bouw en energievoorziening met respect voor de kwaliteit van de leefomgeving - Een service- en klantgericht gemeentebestuur - Het vermijden van niet noodzakelijke regelgeving - Toezicht en handhaving op illegale situaties in de gemeente - Aandacht en gerichte maatregelen voor onze ouderen en jongeren - Goed en tijdig onderhoud van de openbare ruimte - Inzet op leefbare en veilige dorpskernen Het volledige programma vindt u hier: VKP 2018 definitief.pdf De volledige kandidatenlijst luidt als volgt: 1. C. van de Bijl 2. Chr. de Lange 3. E. Zaaijer 4. J.A. de Jongh 5. H.N. de Ronde 6. G. van Ledden 7. J.D. van de Bijl 8. J.Th. Rijksen 9. E. Nap 10. M.A. van der Lingen 11. J. van Vessem 12. C.J. van de Wekken 13. D. Zondag 14. T.G. Zeissink 15. B.E. Flier 16. G. Keuken 17. E. van Dijk 18. J. van Voorthuizen (sr) 19. G. van DIjk 20. E.T. Draaijer 21. T. de Leeuw 22. A. Verwoert 23. T.H. van Olderen 24. J. Bos