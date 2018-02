Deel dit artikel:











Twee mishandelingen in uitgaanscentrum Arnhem Foto: Persbureau Heitink

ARNHEM - Het was zaterdag- op zondagnacht twee keer raak in het uitgaanscentrum van Arnhem. In de Duizelsteeg vielen klappen bij een ruzie tussen twee 'feestvierders'. Ook op het Velperplein vond een mishandeling plaats.

Over de mishandeling op het Velperplein is nog weinig duidelijk. Voor het incident werden ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. De helikopter heeft uiteindelijk niet hoeven landen. In de Duizelsteeg kregen twee personen aan het einde van de nacht ruzie. De één werd vervolgens door de ander mishandeld en raakte gewond. 'Elkaar verkeerd aankijken is vaak al voldoende', vertelt wijkagent Frank Daeseleer. Vandaag werd de verdachte aangehouden. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl