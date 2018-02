Treinen rijden weer na problemen door vorst

ARNHEM - Problemen op het spoor vanochtend tussen Amersfoort en Ede-Wageningen. Door rijp aan de bovenleiding reden er enige tijd geen treinen. Tussen Geldermalsen en Tiel lag het treinverkeer plat door een wisselstoring.

Inmiddels is het treinverkeer weer hervat. Of de wisselstoring ook te maken had met de vorst is onduidelijk. Reizigers hadden last van vertragingen tot een uur.