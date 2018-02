UIT op zondag; de leukste tips van Esther

ARNHEM - Je wilt er zondag nog even lekker op uit, maar je weet niet waarheen. Nou dan heb je geluk, want ik heb weer een paar leuke tips voor je op een rijtje gezet.

De Vikingen keren terug in Zutphen

Zo keren dit weekend na meer dan 1100 jaar afwezigheid de Vikingen terug naar Zutphen. Zondag staan hun tenten nog opgeslagen bij het archeologisch openluchtmuseum Erve Eme. Je kunt er de Vikingen, handelaren en ambachtslieden ontmoeten. Ook zijn er vechtshows en demonstraties en dat natuurlijk allemaal in de spannende Viking tijd.

Springen en spelen in de kerk in Arnhem

De Eusebiuskerk in Arnhem is omgebouwd tot kinderparadijs. Tijdens Kinderpret kunnen kinderen in de kerk spelen op verschillende springkussens. Ook zijn er games te spelen op de Playstation en Nintendo. Ook mogen ouders even spelen, want sommige springkussens en games zijn ook geschikt voor volwassenen.

Allerbeste Nederlandse atleten in Omnisport

Voor de tiende keer is dit weekend het Omnisport in Apeldoorn het strijdtoneel voor de Nederlandse Kampioenschappen Indooratletiek voor senioren. De allerbeste Nederlandse atleten zijn aanwezig om te strijden voor de podiumplaatsen. Naast topatletiek is er een heus Kidsplein en veel entertainment.

Sprookjesballet in het kasteel in Vaassen

In Kasteel Cannenburch in Vaassen kun je zondag genieten van het sprookje het Lelijke Eendje. Het Arnhems Dansgezelschap LethDasant danst een klassiek ballet van het sprookje. De voorstelling is twee keer te zien; 's ochtends en 's middags.