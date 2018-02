Deel dit artikel:











Drie auto's in vlammen op Foto: Persbureau Heitink

ARNHEM - In de nacht van zaterdag op zondag zijn in Arnhem drie auto's door brand verwoest. Dat gebeurde in de Thorbeckestraat.

Het vuur werd iets na 3.30 uur zondagochtend ontdekt. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stonden er al drie auto's in brand. De brandweer wist de brand snel te blussen, maar de auto's moeten als verloren worden beschouwd. De politie sluit brandstichting niet uit en start een onderzoek. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl