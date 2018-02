Domino's Pizza in Nijmegen overvallen, politie zoekt tweetal

Even voor sluitingstijd werd de pizzeria aan de Hatertseweg overvallen. Of er iets is buitgemaakt is niet bekend.

De politie riep via Burgernet mensen op uit te kijken naar een duo van wie er één ongeveer 1.80 meter lang is. Beiden droegen donkere kleding. Wie iets heeft gezien, kan 112 bellen.