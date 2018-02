Faye na belabberde wedstrijd Vitesse: 'Het was alleen ongelukkig'

'We beginnen de wedstrijd goed, maar vallen daarna terug. Dan krijgen we ook nog een goal tegen vlak voor rust, alles wat verkeerd kon gaan ging verkeerd.'

Maar hoe is dat nou mogelijk, juist na zo'n goede zege op Feyenoord? 'Ik denk dat we na de 1-0 de 2-0 moeten maken. Maar we waren ongelukkig. Is dat de enige verklaring van Faye? 'Ja, dat hoort u toch?'

'Als u het beter weet, gaat u zelf maar in het veld staan'

De linksback was betrokken bij de 1-2 en speelde, net als anderen, geen goede wedstrijd. Wat gebeurde er nou bij die beslissende 1-2? 'Ik dacht dat Oude Kotte hem weg zou schieten en hij dacht dat ik dat zou doen. Ik schiet hem uiteindelijk weg, maar tegen Van Duinen aan.'



Had Faye die bal niet gewoon over de zijlijn moeten schieten? 'Als u het beter weet, gaat u dan maar in het veld staan.'