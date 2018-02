Fraser woest: 'We zijn op alle fronten overklast'

'We komen nog met geluk op een 1-0 voorsprong en dan beginnen we goed. Maar daarna worden we volledig afgetroefd en hebben we ons niveau nooit meer kunnen halen. Het is frustrerend dat je zelfs nog waarschuwt voor een aantal zaken, waaronder het linkerbeen van Faik (die de 1-1 maakt) en het toch mis gaat. 'We zijn overklast op alle fronten. Technisch, qua passie...dat is een hele slechte zaak.'

En dat terwijl de trainer zijn ploeg nog had gewaarschuwd na de winst vorige week op Feyenoord. 'Je probeert je ploeg in te lichten, maar dit is niet goed. Ik ben woest. Dat hoef ik hier niet te uiten, maar dat lijkt me toch wel logisch.'