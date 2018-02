Deel dit artikel:











Cafetaria in Westervoort overvallen; vrouw krijgt klap

WESTERVOORT - Aan de Vredenburgstraat in Westervoort is zaterdagavond cafetaria Jacky's Place overvallen. De daders zouden de eigenaresse in het gezicht hebben geslagen.

Het incident vond even voor 20.00 uur plaats. Volgens de eigenaar kwamen er twee heel jonge jongens de snackbar binnen. Ze hadden iets bij zich dat op een vuurwapen leek. Een deel daarvan ligt nog in de zaak. Zijn vrouw stond alleen achter de counter, hij was zelf eten aan het bezorgen. Tekst gaat verder onder de video: De daders deden een greep in de kassa en maakten wat geld buit. Bij de beroving kreeg zijn vrouw een klap in haar gezicht, vertelt hij aan Omroep Gelderland. De omgeving is met linten afgezet en de recherche doet verder onderzoek. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl