'Stop hiermee, je bent ziek'; weer kat dood gevonden

Zijn Boris is vermoord, dat weet baasje Juul Smaling zeker. 'Een arts heeft hem onderzocht; hij had geen uiterlijke verwondingen. Er lag een dichtgeknoopte vuilniszak langs hem. Dan is het voor mij een helder verhaal: iemand heeft Boris gedood, in een zak gestopt en gedumpt. Hoe hard dat ook klinkt.'

Kijk hier naar een video over Boris' vermissing:

Foto: Omroep Gelderland

'Je bent ziek'

Boris kwam bijna twee jaar geleden bij Juul wonen. 'Hij was echt mijn maatje, van kitten af aan', zegt hij. Tot de kat in december niet meer thuiskwam.

'Stop hiermee' richt Juul zich tot de vermeende kattenkiller. 'Stop met het mishandelen en doden van dieren. Ga met iemand praten die er verstand van heeft, want je bent ziek.'

Geld voor gouden tip

Het is niet de eerste keer dat een kat in de buurt mishandeld of gedood wordt. In de afgelopen jaren zijn zeker zeventien katten verdwenen.

De buurt looft een geldbedrag uit voor wie de gouden tip heeft om de dader te pakken. De teller staat inmiddels boven de 300 euro.

