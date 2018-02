Deel dit artikel:











Het vriest weer, kunnen de ijsbanen open? Foto: archief Omroep Gelderland

WAGENINGEN - Kunnen we deze winter nog schaatsen op natuurijs? Dat is de vraag die schaatsliefhebbers bezighoudt. MeteoGroup in Wageningen denkt dat er een kleine kans is dat de komende week weer ijsbanen opengaan.

Het wordt de komende week kouder dan het nu is, zegt weerman Jordi Bloem. Vanaf maandag is er sprake van koude noordoostelijke wind. Er kan maandagavond zelfs sneeuw vallen. De tekst gaat onder de video verder: Natuurijs, misschien 3 cm dik In de loop van volgende week is er sprake van lichte tot matige vorst. Dat is goed nieuws voor natuurijs, maar als overdag de zon schijnt, kan dat natuurijs weer smelten. Bloem: 'Als de lucht erg droog is, smelt het ijs nauwelijks. Dus misschien kan er geschaatst worden op ijsbanen of onder water gelopen weilanden. Ik denk dat het ijs misschien 3 centimeter dik kan worden, maar dikker natuurijs verwacht ik niet.' Voor winterliefhebbers blijft het dus een spannende winter. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl