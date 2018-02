Excelsior blijkt wederom plaaggeest voor slecht Vitesse

ARNHEM - Vitesse heeft weer niet kunnen winnen van Excelsior. In de eigen GelreDome ging de Arnhemse ploeg met 1-2 onderuit tegen de Rotterdammers. Vitesse maakte alleen in de beginfase van de eerste helft aanspraak op punten, daarna was de ploeg amper nog een schim van de ploeg die vorige week Feyenoord versloeg.

TUSSENSTAND VITESSE - EXCELSIOR: 1-2

90': Afgelopen!

90': Extra tijd: 3 minuten.

88': Het zit er niet meer in voor Vitesse. Het ziet er nu echt hopeloos uit.

83': Het regent nu ook even gele kaarten. Serero en Oude Kotte hebben er nu een te pakken.

75': Er gebeurt ondertussen weinig in GelreDome. Vitesse is heel slordig.

68': Laatste wissel bij Vitesse. Navarone Foor komt voor Bryan Linssen.

65': GOAL! Oh, oh, oh. Lassana Faye gaat verschrikkelijk in de fout bij Vitesse. Hij wil voor de goal een bal wegschieten, maar schiet tegen Van Duinen op en die bal gaat zo de goal in: 1-2.

62': Dabo gaat eraf, Karavaev komt erin.



61': Excelsior wordt beter en beter. Vitesse speelt in een te traag tempo.

59': Weer is Garcia er vandoor en weer is de redding er van Pasveer.

53': En nu een enorme kans voor Excelsior. Garcia legt de bal panklaar neer voor Elbers, maar die schiet slecht in. De redding van Pasveer is ook erg goed.

52': Grote kans voor Vitesse. Castaignos houdt keurig een bal binnen en legt hem af op de vrijstaande Linssen, maar de buitenspeler die vorige week twee keer goal trof, raakt nu de keeper.

46': We gaan weer beginnen.

45': Rust!

44': GOAL! En hoewel ik net tik dat Pasveer de bal amper heeft gehad, ligt hij een minuut later al in het netje. Hicham Faik schiet vanaf 20 meter schitterend raak. Dat deed hij vorig jaar ook al twee keer in GelreDome toen het 2-2 werd.

43': Hoewel het ook slordig is van Arnhemse kant, heeft Pasveer de bal nog amper gehad.

38': Het is ook heel slordig aan beide kanten. Nu levert Van der Werff weer zomaar een bal in door te lang met de bal aan de voet te lopen.

31': Kansje voor Vitesse. Beerens komt door op rechts en legt de bal op Mount. De talentvolle middenvelder schiet de bal in de handen van keeper Zwarthoed.

28': Een trieste aftocht van Kashia een paar minuten geleden, maar Castaignos gaat wel door.

23': En nu is het weer Castaignos die met pijn aan zijn hoofd op de grond ligt. Ook dat ziet er in eerste instantie niet fijn uit.

22': En het gaat inderdaad niet goed. Kashia gaat van het veld af, Oude Kotte komt in zijn plaats.

20': Ai! Verschrikkelijke botsing tussen Kashia en Burnet. Dat ziet er niet goed uit voor de Arnhemse aanvoerder.

17': Volgens mij heeft een sponsor een nieuw model schoenen uitgereikt bij Vitesse. Zowel Serero, Faye als Mount lopen op fel oranje schoeisel.

13': Het is vooral Vitesse dat de bal heeft. Excelsior komt er nog amper aan te pas in het eerste kwartier.

6': Doelpuntenmaker Castaignos krijgt een tik en ligt op de grond. Hij kan wel verder.

2': GOAL! Uitgerekend de zo bekritiseerde Luc Castaignos zet Vitesse op voorsprong in Arnhem. En hoe, via een omhaal van Luc Castaignos. Dit is goed voor zijn vertrouwen.

1': We zijn begonnen!

18.29 uur: Daar is Vitesse. De wedstrijd kan bijna beginnen.

18.25 uur: Hertog heeft zijn rondje ook weer gemaakt en zit alweer lekker vlees te eten.

18.20 uur: Veel supporters uit Rotterdam zijn er niet meegekomen.

18.15 uur: Het is de derde wedstrijd voor Luc Castaignos in de spits, na de schorsing van aanvalsleider Tim Matavz. Kan Castaignos vandaag wel overtuigen en doelpunten maken?

18.10 uur: Deze Siem is pupil van de week. Hij komt uit Sloterdijk, in de omgeving van Amsterdam. Geheel logisch natuurlijk dan dat hij Vitesse-supporter is.

18.05 uur: Vitesse speelt dus met Maikel van der Werff. En dat betekent doorgaans resultaat voor de Arnhemse ploeg. Sinds 13-8-2016 verloor Vitesse geen enkele thuiswedstrijd met Van der Werff in de basis.

18.00 uur: Ook een half uur voor aanvang is het nog akelig rustig in Gelredome. De vlaggen staan al wel klaar voor een sfeervolle opkomst straks. Scheidsrechter vanavond is overigens Jeroen Manschot. Vorig seizoen eindigde dit duel in 2-2. Het jaar daarvoor bleef het hier 0-0.

17.50 uur: Excelsior, de huidige nummer 12 in de eredivisie, kwam vorige week niet verder dan een bloedeloze 0-0 tegen NAC Breda, terwijl Vitesse in eigen stadion Feyenoord versloeg. Vitesse heeft na de winter alleen verloren van ADO Den Haag (0-1).

17.45 uur: Remko Pasveer betreedt, samen met zijn collega Jeroen Houwen, als eerste het veld voor de warming-up.

17.45: De opstellingen der beide elftallen. Zoals gemeld ontbreekt Matt Miazga door ziekte. Maikel van der Werff is centraal achterin zijn vervanger. Verder geen wijzigingen bij Vitesse. Bij Excelsior speelt Fortes in plaats van Messaoud.

17.30 uur: Hoewel het buiten niet echt koud is, heeft Vitesse het dak opnieuw hermetisch gesloten