NEC-supporters 'zeer ongastvrij ontvangen', vereniging keurt gedrag supporters af Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - De supportersvereniging van NEC heeft een eigen lezing over wat er vrijdagavond gebeurde in Maastricht. De vereniging keurt het gedrag van een aantal supporters af, maar is niet te spreken over de houding van de politie.

Jeroen Rengers van SV NEC: 'We kwamen in bussen aan en werden door bewapende politie begeleid met schilden en alles; wij schrokken daarvan, het was heel provocerend. Wij vonden dat belachelijk.' Lengers noemt het een optelsom, die begon met het allerminst hartelijk ontvangst bij het stadion van MVV. Charges bij confrontatie 'Helaas heeft een kleine groep supporters zich misdragen. Die zocht een confrontatie met de politie, die vervolgens charges uitvoerde. Daar werden ook mensen die er niets mee te maken hadden de dupe van.' Bij de confrontatie, die plaatsvond vlak bij de spelersbussen, sneuvelde een ruit van een bus. In het persbericht van de supportersvereniging is te lezen: 'De wijze waarop de politie vervolgens alle supporters, waarvan velen geen weet hadden van de bestorming vooraf, al knuppelend de bussen injoeg, was buiten alle proporties.' 'Het provocerend gedrag van de politie vooraf kon zo achteraf gebruikt worden als argument voor hun houding.' Samen met NEC kijkt de vereniging naar stappen richting de politie. De harde kern van NEC en de supportersvereniging nemen wel afstand van de acties van de supporters. Zie ook: 'Kapotte ruit spelersbus NEC geen bewuste actie van supporters'

