VIDEO: Samen levens redden met de Duitsers

In oktober 2017 publiceerde RTL Nieuws een onderzoek waaruit bleek dat in de Achterhoek niet alle ambulances op tijd kunnen arriveren bij een noodgeval, zoals in de gemeente Aalten, waar in 24 procent van de gevallen een ambulance pas na een kwartier ter plaatse is, met alle gevolgen van dien.

Sinds dit jaar werken de Nederlandse en Duitse hulpdiensten nauw samen om op tijd bij een noodsituatie te kunnen zijn.

Taal is geen probleem

Inmiddels is de samenwerking met de Duitse ambulances en overige hulpdiensten op gang gekomen. Zo staat er in Isselburg, net over de grens met Nederland, een Duitse ambulance klaar voor assistentie in Nederland. Volledig uitgerust met herkenbare Nederlandse apparatuur.

Kijk hier naar een video over de samenwerking:

Projectmanager Cees Schenkeveld van PREpare organiseert de oefeningen tussen de twee buurlanden. 'Het gaat de goede kant op; Nederlanders verstaan prima Duits en vandaag richten we ons ook extra op de communicatie tussen alle hulpdiensten.' Dat bleek toen even later een Nederlandse ambulancebroeder in prima Duits zijn collega uit Bocholt instructies gaf hoe ze een gewonde persoon uit een voertuig moest tillen.

Nepbloed

In een enorme hal op het oefenterrein van de brandweer in Nordrhein-Westfalen waren zo'n 80 mensen bezig met de oefening. Acteurs lagen kermend en besmeurd onder nepbloed in verwrongen autowrakken. Zowel Nederlandse als Duitse ambulances scheurden de hal binnen en hulpverleners gaven elkaar via de portofoon instructies. 'Voor een buitenstaander ziet het er misschien chaotisch uit, maar een scherp oog ziet dat er prima wordt samengewerkt.', zei Schenkeveld.