De Liedjesfabriek zoekt zieke kinderen voor muzikale oppepper

Hoe de medewerkers van De Liedjesfabriek dat doen? Door middel van een 'Liedjesmobiel': een camper met studiofaciliteiten en muziekinstrumenten waarin samen met muzikanten een nummer geschreven kan worden.

Daan (7) is één van de patiëntjes die gebruik maakt van De Liedjesfabriek. Hij heeft een hartritmestoornis en ligt daardoor veel in het ziekenhuis. De medewerkers bezochten hem eerst in het ziekenhuis. Maar door de Liedjesmobiel kan dat nu dus ook thuis. Gelderland Helpt maakte opnames van dit bijzondere muzikale spektakel.

De tekst gaat verder onder de video.

Een blijvende herinnering

Bij de Liedjesfabriek voelen zieke kinderen zich even beter. Door het schrijven en opnemen van een eigen liedje vergeten zij even alles om zich heen en bloeien ze helemaal op. Hierdoor staan ze op een positieve manier in het middelpunt en krijgen ze een podium om hun verhaal te vertellen, rappen of te zingen. De Liedjesfabriek zorgt voor een professionele opname. 'Sommige kinderen willen er zelfs een videoclip bij. Dan nemen wij wat extra beelden op tijdens het opnemen van het liedje. Die vullen we daarna aan met foto's', vertelt Liedjesmuzikant Dirk Mesman: 'Een blijvende herinnering waar ze apetrots op zijn.'

Zieke kinderen gezocht

Omdat de Liedjesmobiel net nieuw is kunnen kindjes die wel een muzikale oppepper verdienen zich opgeven. Kent u een ziek kind dat dit verdient? Laat dan hier een reactie achter.

Het hele item van Gelderland Helpt: