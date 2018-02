Brandweer redt eend uit het ijs

EDE - De brandweer heeft zaterdagochtend veel moeite gedaan om een eend die was vastgevroren in een plas bij de snelweg A12 te redden.

'Het kostte flink wat moeite om het dier los te krijgen', vertelt Esther van Dijk, medewerker van de Dierenambulance Gelderse Vallei.

'Het dier zat behoorlijk vast en was zo vermoeid.'

Esther vertelt hoe de brandweer de ladders heeft uitgeschoven, omdat de plas behoorlijk diep is. 'We kwamen net een halve meter tekort. De brandweer heeft onze haak en het vangnet aan elkaar gemaakt met tape en zo hebben we de vogel uit het water kunnen trekken.'

Kuifeend onder de jas

'Ik heb het dier meteen onder mijn warme jas gedaan, tegen me aan en zo zijn we naar de dierenkliniek gereden.'

Het spijt Esther dat ondanks de inspanningen van de brandweer en de dierenambulance de kuifeend het niet heeft gered.

'Onderweg naar de vogelopvang in Soest is de eend helaas overleden. Dat is heel jammer om te horen, het beestje was er ook wel heel slecht aan toe.'