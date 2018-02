Ouders van meisje met skelter melden zich

ERMELO - In Ermelo trof de politie deze zaterdagmiddag een jong meisje op een skelter aan. Ze was helemaal alleen. Haar ouders hebben zich inmiddels gemeld.

Het jonge kind werd gevonden op de Kolbaanweg. Ze wilde haar naam niet zeggen en dus de agenten tastten in het duister over wie zij was. Daarom deed de politie een oproep via Burgernet.

Na korte tijd meldden de ouders zich, en kon het meisje met hen mee terug naar huis.