Dafne Schippers loopt ontspannen naar Nederlandse titel

De wereldkampioene op de 200 meter heeft haar manier van lopen wat veranderd. "Als meerkampster legde ik altijd veel meer ontspanning in de races. Dat heb ik een beetje gemist. Ik was eigenlijk altijd alleen maar aan het vechten en deed alles op kracht. Die ontspanning hebben we nu meer ingebouwd en dat is fijn voor mij."

"Voor mijn gevoel loop ik minder hard, maar de tijd zegt iets anders, want 7,09 is best OK en prima voor nu. Voor het WK loop ik nog in Glasgow in een sterk veld."