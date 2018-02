4000 kilo aan drugsgrondstoffen gevonden

LUNTEREN - De politie heeft afgelopen dinsdag 4000 kilo aan grondstoffen voor de synthetische drug speed in beslag genomen. De stoffen werden gevonden in Lunteren en Alphen aan den Rijn, zo maakte de politie zaterdag bekend.

Woordvoerder van de politie Dennis Janus noemt het een behoorlijke hoeveelheid: 'Een mooie vangst, dit vinden we niet dagelijks.'

De gevonden stof is APAA, de basis om de stof BKM mee te maken. BKM is weer de basis voor speed. In Lunteren zijn ook grondstoffen gevonden waarmee crystal meth gemaakt kan worden. Breaking Bad-taferelen dus. In Alphen aan den Rijn zijn goederen gevonden waarmee drugs geproduceerd kan worden, zoals rondbodemkolven en verwarmingsmantels.

Onderzoek en aanhoudingen

De politie heeft naar aanleiding van de vondsten twee mannen van 22 en 26 jaar uit Alphen aan den Rijn in hun woonplaats aangehouden. Zij zitten sinds vrijdag vast in Den Bosch. Er wordt nog verder onderzoek gedaan. Woordvoerder Janus: 'We willen weten waar de stoffen vandaan komen en waar ze heen moesten.' Verder aanhoudingen worden aanhoudingen sluit de politie dan ook niet uit.